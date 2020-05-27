В Чувашии за сутки выявлено 73 новых случая коронавируса, общее число заболевших — 2545, выздоровели 922 человека, скончались 12. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 8 338 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3398 (40,8%).

Нарастающим итогом выявлено 370 680 случаев (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 11 079 человек.

За весь период выписано по выздоровлению 142 208 человек.

За сутки подтвержден 161 летальный случай с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умерло 3 968 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 9,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 255 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 296 тыс. человек.

Данные приводятся на 10.35 27 мая.

27.05.2020

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