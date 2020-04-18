18 апреля новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 27 жителей республики. Минздрав Чувашии сообщает, что среди них трое несовершеннолетних от 1-го до 4-х лет, возраст других зараженных варьируется от 25 до 73 лет.

17 человек из Чебоксар, два из Урмарского района, три из Янтиковского района, по одному из г. Цивильск, г. Канаш, г. Шумерля, с. Прецкое и Комскомольского района. Восемь человек находятся на амбулаторном лечении, еще 18 — госпитализированы.

Общее число заболевших в регионе — 165.

18.04.2020

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