В Чувашии за сутки подтверждено 88 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 2973. Выздоровели 1272 человека, скончались 14. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 9 035 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3622 (40,1%).

Нарастающим итогом выявлено 414 878 случаев (+2,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 994 человека.

За весь период выписано по выздоровлению 175 877 человек.

За сутки подтверждено 162 летальных случая с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умерло 4 855 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 10,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 279,9 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 304 тыс. 808 человек.

Данные приводятся на 10.35 1 июня.

1.06.2020

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