19 апреля новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 29 жителей республики. Среди них — пять детей в возрасте от 2-х до 13-ти лет, возраст других зараженных варьируется от 24 до 81 года. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Из 29 — 10 человек из Чебоксар, шесть из Урмарского района, пять из Янтиковского района, по одному из г. Цивильск, г. Канаш, г. Шумерля, г. Алатырь, г. Новочебоксарск, Красночетайского, Канашского и Яльчикского районов. Из общего числа выявленных сегодня 10 человек госпитализированы, остальные наблюдаются амбулаторно.

Всего в Чувашии зарегистрировано 195 случаев коронавируса.