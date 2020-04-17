В УФССП России по Чувашской Республике поступило обращение гражданина о неправомерных действиях лиц, осуществляющих телефонные звонки на его абонентский номер. За пять дней коллекторы позвонили мужчине четыре раза, что противоречит действующему федеральному законодательству. Об этом сообщает УФССП по Чувашии.

Суд, рассмотрев протокол об административном правонарушении и собранные по делу доказательства, пришел к выводу о необходимости привлечения организации к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.14.57 КоАП РФ. Учитывая тот факт, что агентство уже не в первый раз привлекается к административной ответственности, суд назначил ООО «Финпротект» наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей. Решение Арбитражного суда Чувашской Республики вступило в законную силу.

17.04.2020

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