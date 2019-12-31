В Чувашии с 27 по 30 декабря текущего года стражи порядка совместно с другими субъектами профилактики проверили 566 неблагополучных семей. На момент проверки некоторые родители находились в состоянии опьянения или вообще отсутствовали дома. Дети зачастую пребывали в холодных помещениях, без какого-либо питания. В таких случаях принималось решение о помещении их в больницы либо социально-реабилитационные центры.

За время проверки было выявлено 6 несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. Пятеро помещены в учреждения здравоохранения, одна девочка – в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

31.12.2019

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