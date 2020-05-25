24 мая 2020 года вывозным рейсом в Россию из Италии вернулись 4 жителя Чувашии: 2 ребенка и 2 взрослых. Они прибыли в международный аэропорт «Шереметьево» г. Москва. Об этом сообщает Минин форм политики Чувашии.

По состоянию на 12:00 25 мая 2020 года за пределами страны находятся 260 жителей Чувашии, в том числе 33 несовершеннолетних (по уточненным данным). Наибольшая часть из них прибывает в Таиланде, США, Индии.

Всего с 10 апреля 2020 года при содействии федеральных и региональных властей на родину вернулось 78 жителей республики: 20 – из Индии, 15 – из Таиланда, 9 – из США, 5 – из Узбекистана, 5 — из Испании, 4 – из Италии, 4 – из Германии, 4 – из Турции, 4 – из Индонезии, 2 – из Греции, 2 – с Кипра, 1 – из Латвии, 1 – из Португалии, 1 – из Таджикистана, 1 – из Шри-Ланки.

25.05.2020

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