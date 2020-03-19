С января этого года под наблюдением врачей в республике находилось около 300 человек, по данным на 19 марта — 129. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия» с заседания регионального штаба по предупреждению распространения коронавируса.

— В настоящее время 8 граждан РФ изолированы в боксированые палаты инфекционного отделения БСМП с признаками катаральных проявлений и 4 пациента — из них двое детей и двое сопровождающих мам в городскую детскую больницу №2. Проводится лабораторное обследование, медицинское наблюдение. В настоящее время состояние их стабильное, — рассказал и.о. министра здравоохранения ЧР Владимир Степанов.

19.03.2020

www.tavanen.ru