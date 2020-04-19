Республиканской станции переливания необходимо 70 доноров каждый день. Кроме того из-за ограничительных мер в борьбе с новой инфекцией служба крови прекратила регулярные выезды в районы и на предприятия. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

Многие сотрудники станции сами периодически сдают кровь. Часто привлекают кадровых доноров — их не так много, поэтому им регулярно звонят и приглашают на процедуру. Любой здоровый человек может стать донором. Для этого нужно заполнить анкету, сдать общий анализ крови. Решение, допустить человека к процедуре или нет, принимает врач.

Согласно медицинским нормам, мужчинам кровь можно сдавать каждые 2 месяца, женщинам — 4 раза в год. Звание «Почетный донор» присваивается после 40 процедур.

19.04.2020

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