В Чувашии из-за ситуации с коронавирусом ощущается нехватка доноров

19 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

 

Республиканской станции переливания  необходимо 70 доноров каждый день. Кроме того из-за ограничительных мер в борьбе с новой инфекцией служба крови прекратила регулярные выезды в районы и на предприятия. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

Многие сотрудники станции сами периодически сдают кровь. Часто привлекают кадровых доноров — их не так много, поэтому им регулярно звонят и приглашают на процедуру. Любой здоровый человек может стать донором. Для этого нужно заполнить анкету, сдать общий анализ крови. Решение, допустить человека к процедуре или нет, принимает врач. 

Согласно медицинским нормам, мужчинам кровь можно сдавать каждые 2 месяца, женщинам — 4 раза в год. Звание «Почетный донор» присваивается после 40 процедур.  

 

 

19.04.2020

www.tavanen.ru 

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