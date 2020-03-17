По состоянию на 17 марта 2020 в республике отсутствуют случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Медицинские организации готовы к возможному прибытию носителей новой коронавирусной инфекции. В 15 инфекционных стационарах республики сформирован коечный фонд в количестве 408 коек. Имеется 44 бокса с 70 койками для изоляции больных или лиц, подозрительных на инфекционные заболевания. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Актуализированы схемы перепрофилирования медицинских организаций на случай массового поступления больных с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию. Дополнительно могут быть развернуты еще 1529 коек. В готовности находятся 202 реанимационные койки.

Медицинские организации укомплектованы специальной медицинской аппаратурой для скрининга и лечения осложненных форм гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции, включающей аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, аппарат ЭКМО для экстракорпоральной мембранной оксигенации. В соответствии с распоряжением врио Главы Чувашской Республики предусмотрено дооснащение медицинских организаций аппаратурой, приборами, необходимыми инструментами на сумму свыше 49 млн руб. Создан запас необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, лекарственных препаратов для экстренной профилактики и лечения больных новой коронавирусной инфекцией, дезинфекционных средств и антисептиков.

Организован забор и доставка материала от больных с подозрением на грипп и ОРВИ, новую коронавирусную инфекцию в Центр гигиены и эпидемиологии Чувашии и своевременная транспортировка биологического материала в ФБУН «ННИИЭМ им. Ак. Блохиной» и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

Медицинская помощь населению при инфекционных заболеваниях организована на дому, в том числе выдача листков нетрудоспособности.

Всего подготовлено почти 15 тыс. медицинских работников. Для приобретения практических навыков при обнаружении больного с подозрением на коронавирусную инфекцию проведено командно-штабное учение с медорганизациями.

Всего под медицинским наблюдением с января 2020 г. находилось 201 чел., вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, в том числе 14 граждан Китая. По состоянию на 11 марта 2020 г. под медицинским наблюдением находятся 73 человека. Все остальные сняты с медицинского наблюдения.

Справочно Получить консультации специалистов-эпидемиологов по интересующим вопросам можно по телефонам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике — Чувашии (88352) 58-24-48, 58-51-66.

Также проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафикисированными случаями новой коронавирусной инфекции, о местах и дате пребывания, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии 8 (8352) 26-14-14.

17.03.2020

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