Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики приняло решение о введении комплекса неотложных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В соответствии с приказом «О деятельности учреждений находящихся в ведении Минкультуры Чувашии, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Чувашской Республики» вводится ряд ограничений деятельности подведомственных учреждений – библиотек, музеев, театров, концертных учреждений, иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов.

Как сообщает Минкультуры Чувашии, приостанавливается допуск посетителей в музеи, а также организации, осуществляющие выставочную деятельность; вводится временный запрет на проведение спектаклей, музыкальных концертов и иных массовых мероприятий.

«Введение мер, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, в первую очередь, продиктовано заботой о наших гражданах. В культурных учреждениях будут приняты решения по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», — прокомментировала и.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Роза Лизакова.

Также, согласно приказу, рекомендуется отменить проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях культуры, организовать перевод учащихся на дистанционную форму обучения, усилить меры по обеспечению безопасных условий проживания в зданиях общежитий.

18.03.2020

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