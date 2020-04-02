В Чувашии зарегистрирован второй случай коронавируса. Жительница Нижневартовска сегодня приехала в Чувашию из Москвы, где в рамках нахождения на карантине сдавала тест на вирус. Не дождавшись результатов, она отправилась в Чувашию. После прибытия в регион ей стало плохо. Из Москвы поступила информация, что ее тест — положительный. Правоохранительные органы сработали оперативно, заболевшая женщина изолирована.

Правоохранительные органы выявляют лиц, с которыми она могла контактировать. Кроме того, в отношении неё возбуждено дело в связи с нарушением правил соблюдения режима изоляции.

По данному факту МВД проводит проверку, о ее результатах будет сообщено дополнительно.

2.04.2020

www.tavanen.ru