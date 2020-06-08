За 5 месяцев 2020 года на территории республики произошло 54 ДТП, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. В них погибло 14 человек и 94 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.

Ответственность за нарушение по статье 12.15 ч. 4 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона)

предусматривает лишение права управления ТС сроком на 4 — 6 месяцев или штраф 5000 рублей. Повторный выезд на встречную полосу влечет лишение права управления транспортным средством от 1 года. А за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев, при повторном нарушении — лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

8.06.2020

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