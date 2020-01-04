В Чувашии за первые дни нового года задержано 35 нетрезвых водителей. Пять из них уже подвергнуты административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

Один из нетрезвых водителей был задержан в микрорайоне «Солнечный» в столице Чувашии. Он едва не въехал на машине в остановку общественного транспорта, снёс дорожный знак вблизи неё.

Добавим, что в ночь на 4 января инспектором ДПС ОГИБДД МО МВД России «Урмарский» лейтенантом полиции Алексеем Сергеевым в сугробе вдоль тротуара по улице Крупской поселка Урмары были обнаружены двое местных жителей, которые утратили способность передвигаться и могли замерзнуть. Полицейский вызвал для них «скорую помощь».

4.01.2020

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