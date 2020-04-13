13 апреля были подтверждены результаты 15 госпитализированных пациентов на новую коронавирусную инфекцию. На сегодня в республике зарегистрировано 66 случаев заражения COVID-2019. 2 заболевших выздоровели.Лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашии проведено более 3900 лабораторных исследований.Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии.

По состоянию на 13 апреля под медицинским наблюдением находятся 655 контактных с больными, а также 233 человека, вернувшихся из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

11-12 апреля контактировавшим с больными вынесено 100 постановлений главного (заместителя) государственного санитарного врача по Чувашской Республике о необходимости соблюдения режима изоляции под непрерывным медицинским наблюдением по месту проживания.

13.04.2020

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