В Чувашии за 11 месяцев 2019 года за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 509 тыс.кв. м или 106,3 % к соответствующему периоду 2018 года. Владимир Максимов отметил, что предварительные итоги свидетельствуют о положительной динамике и результату, планируемому к концу года. Об этом сообщает Минстрой Чувашии.

В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 8 муниципальных образованиях республики будет переселено 753 человека из 287 жилых помещений в 6 этапов.

В рамках первого этапа Программы (2019 — 2020 гг.) планируется расселить 10 многоквартирных домов (67 жилых помещений, 181 граждан) общей площадью 2941,41 кв. метра на сумму 100,10 млн. рублей. На сегодняшний день администрациями муниципальных образований Чувашской Республики заключены муниципальные контракты на общую сумму 64,1 млн. рублей на приобретение 54 жилых помещений общей площадью 2526,3 кв. метров.

30.12.2019

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