За минувшие сутки 14 жителей Чувашии подверглись атакам аферистов. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

Потерпевшие лишились денег на общую сумму свыше 650 тысяч рублей.

Обратившиеся в полицию 14 горожан стали жертвами онлайн-аферистов. Самая крупная сумма, в размере 202 800 рублей, была похищена преступниками под видом банковских работников.

Так, 24-летняя жительница Батыревского района стала жертвой злоумышленников. Девушке сообщили о несанкционированном оформлении на её имя кредита и, уговорив предоставить личные данные, аферисты обманом оформили займ и похитили деньги. Аналогичным образом свои сбережения потеряли еще 8 жителей республики.

Не повезло в совершении онлайн-покупки 3 потерпевшим. В общей сумме они отправили свыше 55 тысяч рублей на неизвестные им счета для приобретения холодильника, смартфона и детских игрушек.

Жертвами интернет-мошенничества оказались 2 жительницы Чебоксар, которые вложили свои сбережения (67 и 8 тысяч рублей) для получения инвестиций на брокерском сайте и получения бонусов от банка. В итоге обещанной прибыли они не получили, а свои деньги не вернули.

МВД по Чувашской Республике предупреждает о возросшей активности аферистов и напоминает об опасности общения с незнакомыми людьми, интересующимися вашими сбережениями. Не стоит сообщать реквизиты своих карт и переводить денежные средства на неизвестные счета.

9.07.2020

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