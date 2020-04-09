В муниципалитетах Чувашии работают 130 мобильных групп, которые проверяют соблюдение жителями Чувашии режима самоизоляции.

Вчера членами мобильных бригад вчера было составлено 100 протоколов. Об этом на республиканской прямой линии по ситуации с коронавирусом сообщила вице-премьер Чувашии Алла Салаева.

Она напомнила, что рассматривать протокол можно в течение месяца, то есть, несмотря на то, что сейчас нельзя приглашать нарушителей на заседание комиссий, это будет сделано позднее.

На прямой линии также разъяснили, что всем работающим на улице необходимо предъявлять паспорт и справку от работодателей. Форма справки есть в указе врио главы Чувашии Олега Николаева,

Если же доставляются продукты пожилым, то необходимо предоставлять документы (паспорт пожилого человека, а также подтверждение, что он нуждается в уходе).

9.04.2020

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