В Чувашии за сутки сгорели сарай и баня

3 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 4 техногенных пожара, пострадавших и погибших нет. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

2 июля  в обед уничтожен блочный сарай по ул.Гаганович д.Ямайкасы Красноармейского района. В 18:43 этого же дня произошло возгорание в частном хозяйстве одного из жителей по ул. Советская с.Кудеиха Порецкого района. Пожар уничтожил баню, повредил кровлю жилого дома. За минувшие сутки возгорания мусора произошли в городах Чебоксары и Новочебоксарск. Обстоятельства всех пожаров предстоит установить.

3.07.2020

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