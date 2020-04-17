За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 5 техногенных пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

16 апреля огненное пламя прошлось в с.Шемалаково Яльчикского района. ЧП случилось в 7 утра по ул.Молодежная. В результате пожара уничтожены надворные постройки, повреждена кровля жилого дома. Причину пожара предстоит установить.

В 7:44 этого же дня по носторожности при курении уничтожен сарай в с.Пандиково Красночетайского района.

В 18:46 по ул.Ивана Франко столицы огнем уничтожена тумбочка, закопчены комната 3-конатной квартиры. Обстоятельства происшествия предстоит установить.

17.04.2020

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