В Чувашии за сутки сгорели надворные постройки и сарай

17 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 5  техногенных пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

16 апреля огненное пламя прошлось в с.Шемалаково Яльчикского района. ЧП случилось в 7 утра по ул.Молодежная. В результате пожара уничтожены надворные постройки, повреждена кровля жилого дома. Причину пожара предстоит установить.

В 7:44 этого же дня по носторожности  при курении уничтожен сарай в с.Пандиково Красночетайского района.

В 18:46 по ул.Ивана Франко столицы  огнем уничтожена тумбочка, закопчены комната 3-конатной квартиры. Обстоятельства происшествия предстоит установить.

17.04.2020

www.tavanen.ru

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