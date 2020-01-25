За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы три пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.
24 января около 11:00 сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание в городе Новочебоксарск. Огонь вспыхнул в спальне двухкомнатной квартиры жилого дома № 38 по улице Первомайская. Огнем уничтожена стенка и диван в комнате, повреждена внутренняя отделка. Причина пожара устанавливается.
В пятницу в полдень пламя превратило в пепел бревенчатый дом 71-летней жительницы села Русские Алгаши Шумерлинского района. По предварительной версии, к ЧП привела неисправность отопительной печи.
В полночь сгорел частный дом по улице Сергея Лазо в городе Шумерля. Спасателям удалось отстоять от огня соседние жилые здания. Обстоятельства происшествия выясняются.
25.01.2020
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