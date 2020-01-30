29 января в Чувашской Республике под колесами автомашин пострадали два пешехода. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.

Около 12 часов 15 минут возле дома 28 по улице 324 Стрелковой Дивизии в Чебоксарах водитель автомобиля «Лада Ларгус», совершил наезд на 26-летнюю горожанку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина с ушибами доставлена в больницу.

Еще один факт наезда зарегистрирован в Алатыре. Там, 46-летняя женщина при переходе дороги в неположенном месте попала под колеса «Renault Logan». С предварительным диагнозом «передом ключицы», пешехода госпитализировали. В отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ. За нарушение правил дорожного движения пешеход также привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ.

Госавтоинспекция Чувашии напоминает, что за нарушение правил дорожного движения пешеходы несут административную ответственность наравне с водителями. За переход проезжей части в неположенном месте с начала года в Чувашии инспекторы ГИБДД составили свыше 1300 административных материалов. При этом с 1 по 30 января в республике зарегистрировано 27 наездов на пешеходов, в которых 26 получили травмы, трое погибло.

30.01.2020

www.tavanen.ru