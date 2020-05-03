За минувшие сутки в Чувашии зарегистрированы семь пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Около полудня 2 мая сгорел деревянный дом с хозяйственными постройками в селе Миренки Алатырского района. От огня также пострадало соседнее подворье.

Тем же днем произошел пожар в одной из квартир дома № 54 по улице Жуковского в городе Алатырь. Причиной ЧП стала неосторожность 43-летнего хозяина при курении. Мужчина отравился угарным газом. Ему потребовалась медицинская помощь.

В субботу в 16.25 час. из-за неправильного устройства дымовой трубы вспыхнул частный дом в поселке Кугеси. Пламя повредило межэтажное перекрытие здания на площади 10 кв. метров.

Около 21.00 час. пожар разгорелся в хозяйстве 63-летнего жителя села Большой Сундырь Моргаушского района. Здесь от огня пострадал дощатый сарай с мансардой.

В полночь спасатели ликвидировали возгорание в подъезде дома № 21 по улице Кукшумская в Чебоксарах, где в результате поджога огнем занялось напольное покрытие. Пострадавших среди жильцов нет.

Еще два пожара за дежурные сутки произошли в городе Козловка и селе Порецкое. В обоих случаях горели сухая трава и мусор на открытой территории.

3.05.2020

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