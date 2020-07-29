За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 6 техногенных пожаров, пострадавших и погибших нет.Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.
28 июля в 11:31 произошел пожар в личном хозяйстве д.Старое Муратово Урмарского района. В результате пожара огнем уничтожен жилой дом. Предполагаемая причина пожара – шалость с огнем детей. Предварительный материальный ущерб составил 1 млн. руб.
Около 15 часов загорелись надворные постройки в личном хозяйстве в д.Искеево-Яндуши Цивильского района. Огнем уничтожены надворные постройки и повреждена кровля бани. Причина пожара и величина материального ущерба устанавливаются.
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