В Чувашии за сутки произошло 6 пожаров

29 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 6 техногенных пожаров, пострадавших и погибших нет.Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

28 июля в 11:31 произошел пожар в личном хозяйстве д.Старое Муратово Урмарского района. В результате пожара огнем уничтожен жилой дом. Предполагаемая причина пожара – шалость с огнем детей. Предварительный материальный ущерб составил 1 млн. руб.

Около 15 часов загорелись надворные постройки в личном хозяйстве в д.Искеево-Яндуши Цивильского района. Огнем уничтожены надворные постройки и повреждена кровля бани. Причина пожара и величина материального ущерба устанавливаются.

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