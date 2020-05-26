За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 4 техногенных пожара, пострадавших и погибших нет. Один из них — возгорание мусора на открытой территории в г. Мариинский Посад. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

25 мая в 14:19 на пульт Единой службы спасения-112 поступил звонок о пожаре в садовом товариществе «70 лет Октября» с. Ишлеи. В результате пожара сгорели дачный дом с баней. Причину пожара предстоит установить.

В 18:14 этого же дня, предположительно, из-за шалости детей с огнем сгорел сарай по ул.Каганович д.Ямайкасы Красноармейского района.

26.05.2020

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