В Чувашии за сутки произошло 22 возгорания мусора и травы

10 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 23  техногенных пожаров, погибших и пострадавших нет. 22 из них — возгорания сухой травы и мусора на открытой территории Канашского, Шумерлинского, Козловского, Порецкого, Чебоксарского, Козловского, Красночетайского, Моргаушского, Комсомольского, Алатырского районов и города Чебоксары. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

9 апреля в 18:20 в д.Полайкасы Красноармейского района в результате пожара сгорел сарай, повреждена кровля жилого дома. Предположительно, пожар возник из-за шалости детей с огнем.

10.04.2020

www.tavanen.ru

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