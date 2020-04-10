За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 23 техногенных пожаров, погибших и пострадавших нет. 22 из них — возгорания сухой травы и мусора на открытой территории Канашского, Шумерлинского, Козловского, Порецкого, Чебоксарского, Козловского, Красночетайского, Моргаушского, Комсомольского, Алатырского районов и города Чебоксары. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

9 апреля в 18:20 в д.Полайкасы Красноармейского района в результате пожара сгорел сарай, повреждена кровля жилого дома. Предположительно, пожар возник из-за шалости детей с огнем.

10.04.2020

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