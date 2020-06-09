За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 4 техногенных пожара, пострадавших и погибший нет. 2 из них — возгорания мусора в подвальном помещении в городах Алатырь и Новочебоксарск. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

8 июня в 1:34 в результате пожара уничтожена баня жителя по ул.1-й Сурский Косогор г.Алатырь. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

В это же время произошло возгорание входной металлической двери одной из квартир по ул.30 лет Победы г.Канаш. Пожаром повреждена входная дверь в квартиру, закопчены стены. Причиной ЧП мог стать поджог.

9.06.2020

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