За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы три пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

15 июля около 9.00 час. возгорание случилось в деревне Бишево Козловского района. Огонь уничтожил кровлю блочного сарая на площади 100 кв. метров в хозяйстве 30-летнего сельчанина. Расположенный рядом дом спасен. Причина ЧП устанавливается.

Минувшим вечером в 21.00 час. сгорел дачный дом на территории садоводческого товарищества «ЧЭАЗ-1» в Ленинском районе города Чебоксары. Обстоятельства пожара выясняются.

Около полуночи пламя превратило в пепел надворные постройки 63-летнего жителя деревни Большие Абакасы Ибресинского района. Также огнем повреждена веранда. Причину возгорания сейчас устанавливают эксперты.