За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 3 техногенных пожара, пострадавших и погибших нет. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

19 мая в 1:30 на пульт Единой службы спасения-112 поступил звонок о пожаре по ул.Ленина с.Шемурша. В результате поджога вспыхнул пожар в подъезде двухэтажного многоквартирного дома в селе Шемурша. Жильцы ликвидировали возгорание самостоятельно до прибытия спасателей. Уничтожен резиновый коврик под дверью. Жертв и пострадавших нет.

В этот же день, в 14:14, в д. Старая Тюрлема Тюрлеминского сельского поселения Козловского района сгорела бревенчатая баня. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

20.05.2020

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