За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 7 техногенных пожаров, пострадавших и погибших нет. Об этом собщает ГКЧС Чувашии.

14 июля в 4.13 час. пламя охватило сушильную камеру в производственном цехе по улице Промышленная в городе Новочебоксарск. Огонь повредил внутреннюю отделку помещения. Причину пожара предстоит установить.

Сегодня около 5.00 час. пожар разгорелся в одном из частных домов по улице 2-я Чандровская в Московском районе столицы. Уничтожена внутренняя отделка жилья на площади 40 кв. метров, сгорело имущество. В тушении огня приняли участие четыре пожарные автоцистерны. Жертв и пострадавших нет.

В 7 утра произошло возгорание магазина по ул. Калинина д.Старое Ахпердино Батыревского района. В результате ЧП повреждена холодильная камера, внутренняя отделка магазина. Обстоятельства происшествия предстоит установить.

В 2 часа дня повреждена кровля гаража по ул.Промышленная с.Комсомольское. Пожар мог случиться из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Вчера в Канаше и Чебоксарском районе произошло возгорание мусора на открытой территории. Причина пожаров устанавливается.