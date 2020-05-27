За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы пять пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

26 мая в 10.00 час. возгорание случилось по улице 30 лет Победы в селе Красноармейское, где расположен частный швейных цех. В результате ЧП повреждены нетканые материалы на площади четыре кв. метров. Обстоятельства происшествия выясняются.

Во вторник около 17.30 час. из-за нарушения правил безопасности при проведении электрогазосварочных работ пожар разгорелся в доме 52-летнего жителя деревни Кивсерткасы Чебоксарского района. От огня частично пострадало потолочное перекрытие жилья.

Минувшим вечером (в 20.15 час.) на 8-м километре автомобильной дороги «Вятка» в Московском районе города Чебоксар вспыхнула легковая машина Chevrolet Niva. Причина возгорания устанавливается.

Около полуночи в Моргаушском районе сгорело бывшее здание конюшни, расположенное на окраине деревни Юдеркасы. Пламя, разгоревшееся на площади 224 кв. метров, потушили спустя час. Обстоятельства пожара выясняются.

В ночь на среду около 2.00 час. огонь уничтожил бревенчатый дом в деревне Аликово Красночетайского района. Среди жильцов пострадавших нет.

С начала года в республике произошли 656 пожаров. Общий материальный ущерб от них составил более 14 миллионов рублей. Огонь унес жизни 24 человек, еще 28 получили травмы. Спасены 40 человек.

27.05.2020

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