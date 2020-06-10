За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 2 техногенных пожара, 1 человек пострадал, погибший нет. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

9 июня в 14:20 произошло возгорание фасада жилого дома по ул.Советская г.Новочебоксарск. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

В 8 вечера этого же дня пожар случился в Чебоксарах. В результате пожара в доме по ул.Тургенева повреждена внутренняя отделка, имущество. Пострадавший 1 человек. Причину пожара предстоит установить.

10.06.2020

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