В Чувашии за сутки произошло два пожара

3 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 2 техногенных пожара, пострадавших и  погибший нет.  Об этом сообщает ГКЧС Чувпшии. 

2 июня (0:19) произошло возгорание металлического строительного мусорного контейнера по ул.Гоголя Калининского района столицы. Через 2 часа на пульт службы спасения-112 поступил звонок о пожаре по ул.К.Маркса г.Шумерля. В результате пожара сгорели кровля дома, часть надворных построек.  Причину обоих пожаров предстоит установить.

По оперативным данным, на территории Чувашской Республики с начала года зарегистрированы 690 пожаров, в результате которого погибли 27 человек. Травмы различной степени тяжести получили 29 человек. Предварительный материальный ущерб составил свыше 286 млн рублей.

3.06.2020

www.tavanen.ru 

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