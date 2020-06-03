За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 2 техногенных пожара, пострадавших и погибший нет. Об этом сообщает ГКЧС Чувпшии.

2 июня (0:19) произошло возгорание металлического строительного мусорного контейнера по ул.Гоголя Калининского района столицы. Через 2 часа на пульт службы спасения-112 поступил звонок о пожаре по ул.К.Маркса г.Шумерля. В результате пожара сгорели кровля дома, часть надворных построек. Причину обоих пожаров предстоит установить.

По оперативным данным, на территории Чувашской Республики с начала года зарегистрированы 690 пожаров, в результате которого погибли 27 человек. Травмы различной степени тяжести получили 29 человек. Предварительный материальный ущерб составил свыше 286 млн рублей.

3.06.2020

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