За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы два пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

В ночь на 19 февраля (в 0:05) в городе Шумерля произошло возгорание в двухкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже дома № 26 по улице Щербакова. Огонь вспыхнул на кухне, повредив отделку помещения. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил монтажа газового оборудования. Пострадавших нет.

Около полуночи ликвидировано возгорание во дворе дома № 72 по проспекту Мира в Чебоксарах, где огнем занялся мусорный контейнер.

С начала года в республике произошло 122 пожара. Общий материальный ущерб от них составил почти 4,5 миллиона рублей. Огонь унес жизни семи человек, еще 11 получили травмы. Спасен 21 человек.

19.02.2020

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