За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы два пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

3 января пламя уничтожило бревенчатую баню в подворье 69-летней жительницы деревни Ящерино Мариинско-Посадского района. Спасатели отстояли от огня расположенные рядом дом и хозяйственные постройки. В тушении задействованы две пожарные автоцистерны. Причиной возгорания, предположительно, могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Тем же днем ликвидировано возгорание мусора на окраине деревни Вторые Хормалы Канашского района. Площадь пожара составила 50 кв. метров. Обстоятельства происшествия выясняются.

4.01.2020

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