За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрирован 1 техногенный пожар, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.
В час дня около д.Кадикасы Моргаушского района произошло возгорание мусора на открытой территории. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.
По оперативным данным, на территории Чувашской Республики с начала года зарегистрированы 158 пожаров, в результате которого погибли 8 человек. Травмы различной степени тяжести получили 12 человек. Предварительный материальный ущерб составил свыше 108 млн рублей.
3.03.2020
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