В Чувашии за сутки выявлено 97 новых случаев коронавируса, общее число заболевших составило 2387, выздоровели 720 человек, скончались 11. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 8 946 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3908 (43,7%).

Нарастающим итогом выявлено 353 427 случаев (+2,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 499 человек.

За весь период выписано по выздоровлению 118 798 человек.

За сутки подтверждено 92 летальных случая с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умерло 3 633 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 8,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 260 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 287 тыс.683 человека.

Данные приводятся на 10.35 25 мая.

25.05.2020

www.tavanen.ru