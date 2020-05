View this post on Instagram

Сделать анализ на коронавирус имеет смысл тем, у кого есть клиническая симптоматика инфекционного заболевания, и кому настоятельно рекомендовал врач. В Чувашии исследования анализов на коронавирус проводят в лабораториях Центра эпидемиологии и гигиены, Центра СПИД, Республиканского кожно-венерологического диспансера, Республиканской клинической больницы. Еще две лаборатории на днях стали проводить исследования на Сovid-19: одна на базе УФСИН по Чувашии, другая в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования. #миац21 #минздравчувашии #здравоохранение21 #стопкоронавирус21 #covid_19