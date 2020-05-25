В Чувашии за сутки выявлено 97 новых случаев коронавируса, общее число заболевших составило 2387, выздоровели 720 человек, скончались 11. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в России выявлено 8 946 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3908 (43,7%).
Нарастающим итогом выявлено 353 427 случаев (+2,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 499 человек.
За весь период выписано по выздоровлению 118 798 человек.
За сутки подтверждено 92 летальных случая с коронавирусом.
За весь период от коронавируса умерло 3 633 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 8,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 260 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 287 тыс.683 человека.
Данные приводятся на 10.35 25 мая.
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Сделать анализ на коронавирус имеет смысл тем, у кого есть клиническая симптоматика инфекционного заболевания, и кому настоятельно рекомендовал врач. В Чувашии исследования анализов на коронавирус проводят в лабораториях Центра эпидемиологии и гигиены, Центра СПИД, Республиканского кожно-венерологического диспансера, Республиканской клинической больницы. Еще две лаборатории на днях стали проводить исследования на Сovid-19: одна на базе УФСИН по Чувашии, другая в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования. #миац21 #минздравчувашии #здравоохранение21 #стопкоронавирус21 #covid_19
25.05.2020
www.tavanen.ru
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