В Чувашии за сутки подтверждено 89 новых случаев коронавируса, общее число заболевших — 2798, выздоровели 1220 (за сутки 25), скончались 14 человек, из которых двое за сутки. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 8 952 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3747 (41,9%).

Нарастающим итогом выявлено 396 575 случаев (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 212 человек.

За весь период выписано по выздоровлению 167 469 человек.

За сутки подтвержден 181 летальный случай с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 4 555 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 10,3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 315,8 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 307 тыс. 100 человек.

Данные приводятся на 10.35 30 мая.

30.05.2020

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