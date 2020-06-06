В Чувашии за сутки выявлено 84 новых случая коронавируса, общее число заболевших составило 3395, выздоровели 1525, умерли 16 человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 8 855 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 265 (36,9%).

Нарастающим итогом выявлено 458 689 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 708 человек.

За весь период выписано по выздоровлению 221 388 человек.

За сутки подтверждено 197 летальных случаев с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умерло 5 528 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 12,3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 335 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 314 тыс. человек.

Данные приводятся на 10.35 6 июня.

Фото Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования

6.06.2020

www.tavanen.ru