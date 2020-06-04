В Чувашии за сутки выявлено 83 новых случая коронавируса, число заболевших составляет 3231, выздоровели 1431, скончались 15, в том числе 1 за сутки. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлен 8 831 заболевший новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 374 (38,2%).

Нарастающим итогом выявлено 441 108 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 666 человек. За весь период выписано по выздоровлению 204 623 человека.

За сутки подтверждено 169 летальных случаев с коронавирусом.За весь период от коронавируса умерло 5 384 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 11,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 307 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 313 тыс. 885 человек.

Данные приводятся на 10.35 4 июня.

4.06.2020

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