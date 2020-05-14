В Чувашии за сутки выявлено 79 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 1439, выздоровели 344, скончались 8. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 9974 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4049 (40,6%).

Нарастающим итогом выявлено 252 245 случаев (+4,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За весь период от коронавируса умерло 2305 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 6,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 205,5 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 259 тыс.198 человек.

14.05.2020

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