В Чувашии общее число заболевших коронавирусом достигло 4331, из них 72 факта подтверждены за последние сутки, выздоровели 2361, скончался 21 человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в России выявлено 7 790 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 450 (31,5%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ненецкий АО – 0%
2. Чукотский АО – 0%
2. Республика Калмыкия – 0,3%
3. Магаданская область – 0,4%
4. Москва – 0,5%
Нарастающим итогом выявлен 561 091 случай (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 9 621 человек.
За весь период выписано по выздоровлению 313 963 человека.
За сутки подтверждено 182 летальных случая с коронавирусом.
За весь период от коронавируса умерло 7 660 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 15,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 311,9 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 309 тыс. 719 человек.
Данные приводятся на 10.35 18 июня.
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Специалисты БСМП на передовой с COVID-19 По сей день, на плечи специалистов БСМП возложена большая ответственность и нагрузка. Стоит отметить их непоколебимость и стойкость. Больница функционирует круглосуточно для оказания необходимой медицинской помощи пациентам. Врачи оказывающие медицинскую помощь на дому, принимают в среднем более 300 вызовов за день. В данный момент специалисты БСМП проводят слаженную работу начиная от первичного звена, заканчивая специализированной медицинской помощи в круглосуточном стационаре по борьбе с коронавирусной инфекцией. Каждый специалист готов оказать помощь больному. Проводятся сложные операции пациентам с COVID-19, а так же поступает новое оборудование для оказания медицинской помощи на должном уровне. Больница к текущей эпидемической ситуации по COVID-19 готова! Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких! #Минздрав21 #здравоохранение21
18.06.2020
www.tavanen.ru
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