В Чувашии за сутки подтверждено 72 случая коронавируса

18 июня, 2020 - Главная новость - нет комментариев

В Чувашии общее число заболевших коронавирусом  достигло 4331, из них 72 факта подтверждены за последние сутки, выздоровели 2361, скончался 21 человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 7 790 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 450 (31,5%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий АО – 0%
2. Чукотский АО – 0%
2. Республика Калмыкия – 0,3%
3. Магаданская область – 0,4%
4. Москва – 0,5%

Нарастающим итогом выявлен 561 091 случай (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 9 621 человек.

За весь период выписано по выздоровлению 313 963 человека.

За сутки подтверждено 182 летальных случая с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умерло 7 660 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 15,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 311,9 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 309 тыс. 719 человек.

Данные приводятся на 10.35 18 июня.

View this post on Instagram

Специалисты БСМП на передовой с COVID-19 По сей день, на плечи специалистов БСМП возложена большая от­ветственность и нагр­узка. Стоит отметить их непоколебимость и стойкость. Больница функционирует круг­лосуточно для оказан­ия необходимой медиц­инской помощи пациен­там. Врачи оказывающ­ие медицинскую помощь на дому, принимают в среднем более 300 вызовов за день. В данный момент спец­иалисты БСМП проводят слаженную работу начиная от первичного звена, заканчивая специализированной ме­дицинской помощи в круглосуточном стацио­наре по борьбе с кор­онавирусной инфекцие­й. Каждый специалист го­тов оказать помощь больному. Проводятся сложные операции пац­иентам с COVID-19, а так же поступает но­вое оборудование для оказания медицинской помощи на должном уровне. Больница к текущей эпидемической ситуации по COVID-19 готова! Будьте здоровы! Бере­гите себя и своих бл­изких! #Минздрав21 #здравоохранение21

A post shared by Минздрав Чувашии (@minzdrav21) on

18.06.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости