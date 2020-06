View this post on Instagram

Специалисты БСМП на передовой с COVID-19 По сей день, на плечи специалистов БСМП возложена большая от­ветственность и нагр­узка. Стоит отметить их непоколебимость и стойкость. Больница функционирует круг­лосуточно для оказан­ия необходимой медиц­инской помощи пациен­там. Врачи оказывающ­ие медицинскую помощь на дому, принимают в среднем более 300 вызовов за день. В данный момент спец­иалисты БСМП проводят слаженную работу начиная от первичного звена, заканчивая специализированной ме­дицинской помощи в круглосуточном стацио­наре по борьбе с кор­онавирусной инфекцие­й. Каждый специалист го­тов оказать помощь больному. Проводятся сложные операции пац­иентам с COVID-19, а так же поступает но­вое оборудование для оказания медицинской помощи на должном уровне. Больница к текущей эпидемической ситуации по COVID-19 готова! Будьте здоровы! Бере­гите себя и своих бл­изких! #Минздрав21 #здравоохранение21