За последние сутки в Чувашии подтверждено 42 новых случая заболевания COVID-19. Число заболевших с начала эпидсезона достигло 6 609 человек. Болеют в данный момент 2 942 жителя Чувашии.

Всего с начала года скончался 51 человек. Уже вылечились 3616.