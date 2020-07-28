В Чувашии за сутки подтверждено 42 новых случая коронавируса

28 июля, 2020 - Главная новость - нет комментариев

За последние сутки в Чувашии подтверждено 42 новых случая заболевания COVID-19. Число заболевших с начала эпидсезона достигло 6 609 человек. Болеют в данный момент 2 942 жителя Чувашии.

Всего с начала года скончался 51 человек. Уже вылечились 3616.

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