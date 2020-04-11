За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы 16 пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Около полудня 10 апреля огонь повредил хозяйственные постройки во дворе 48-летнего жителя деревни Байдеряково Шемуршинского района.

В Чебоксарах из-за неосторожности при сжигании мусора сгорел дощатый сарай в одном из частных подворий по улице Добролюбова.

В 14.30 час. пятницы пожар вспыхнул на территории коллективного сада «Мостовик» в поселке Кугеси. Здесь пламя уничтожило дачный дом.

Спустя час произошло возгорание в деревне Яншихово-Челлы Красноармейского района. Пожар превратил в пепел три деревянных бесхозных строения общей площадью около 100 кв. метров.

Еще одно заброшенное строение сгорело минувшим вечером в городе Цивильск.

Вчера около 21.00 час. огнем занялся пустующий бревенчатый дом в селе Иваньково-Ленино Алатырского района. Пожар заметили поздно, и пламя успело перекинуться на соседнее жилое здание. Обе постройки в итоге выгорели дотла. Обошлось без пострадавших.

10 апреля спасатели ликвидировали 10 возгораний сухой травы и мусора на открытой территории. По одному пожару произошло в Алатырском, Батыревском, Вурнарском, Канашском, Комсомольском, Ядринском, Яльчикском районах и городе Чебоксары, еще два – случились в Чебоксарском районе.

11.04.2020

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