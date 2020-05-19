В Чувашии за сутки выявлено 76 новых случаев коронавируса, общее число заболевших — 1863, число выздоровевших — 559, скончались 8 человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 9263 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3988 (43,1%).

Нарастающим итогом выявлен 299 941 случай (+3,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 5921 человек. За весь период выписано по выздоровлению 76 130 человек.

За сутки подтверждено 115 летальных случаев с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 2837 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 7,3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 205,3 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 267 тыс.663 человека.

Данные приводятся на 10.35 19 мая.

19.05.2020

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