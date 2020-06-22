В Чувашии за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших составляет 4612, выздоровели 2558 человек, скончались 24 человека. Число болеющих — 2030. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Данные приводятся на 10.45 22 июня.

В городскую детскую больницу №2 в Чебоксарах с начала пандемии было госпитализировано 196 детей с симптомами ОРВИ, у 79 из которых подтвердили COVID-19. Об этом рассказала главный врач больницы Наталия Малова на странице Instagram Минздрава Чувашии.

Она сообщила, что 28 детей в тяжелом состоянии проходили лечение в реанимации. С внебольничной пневмонией госпитализированы 123 ребенка.

Из инфекционного стационара были выписаны 155 детей с выздоровлением. Смертельных случаев не зарегистрировано.

21.06.2020

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