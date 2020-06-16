В Чувашии за сутки коронавирус подтвержден у 74 человек, общее число заболевших достигло 4186, выздоровели 2261, из них за сутки 64, скончались 18. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 8 248 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 82 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 950 (35,8%).

Нарастающим итогом выявлено 545 458 случаев (+1,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9 767 человек.

За весь период выписано по выздоровлению 294 306 человек.

За сутки подтверждено 193 летальных случая с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умерло 7 284 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 15,3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 234,2 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 312 тыс. 707 человек.

Данные приводятся на 10.30 16 июня.

16.06.2020

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