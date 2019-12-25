В Чувашии из-за ледяного дождя за вчерашние сутки зарегистрировано 33 ДТП, один человек погиб, шестеро, в том числе 11-летняя девочка, получили ранения. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

Утром 24 декабря возле дома 62 по улице Айзмана в Чебоксарах 51-летняя местная жительница, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, попала под колеса «КАМАЗа» с прицепом. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где через три часа скончалась от полученных травм. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. За рулем грузовика находился 41-летний житель Чебоксарского района. Он был освидетельствован, состояние опьянения не выявлено.

В связи со сложными погодными условиями до позднего вечера на дорогах республики дежурили дополнительные экипажи ГИБДД – в общей сложности около 170 сотрудников. Организовано сопровождение 16 перевозок детей. Задокументировано 42 недостатка в состоянии дорожной сети, по которым выдано 12 предписаний на устранение. 25.12.2019 www.tavanen.ru