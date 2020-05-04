В Чувашии за сутки выявлено 64 больных коронавирусом, общее число заболевших составляет 795. Выздоровели 134 человека, скончались 8. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
В России зарегистрировано 145268 случаев, прирост за сутки — 10581. Скончались 1356 человек, выздоровели 18095.
Данные приводятся на 10.55 4 мая.
Вчера Минздрав Чувашии привел данные о заболеваемости коронавирусом по районам Чувашии.
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У 731 человек подтверждена коронавирусная инфекция: Алатырский район 17; Аликовский район 13; Батыревский район 33; Вурнарский район 12; Ибресинский район 9; Канашский район 39; Козловский район 2; Комсомольский район 12; Красноармейский район 4; Красночетайский район 15; Мариинско-Посадский район 13; Моргаушский район 11; Порецкий район 35; Урмарский район 31; Цивильский район 20; Чебоксарский район 30; Шемуршинский район 10; Шумерлинский район 25; Ядринский район 57; Яльчикский район 10; Янтиковский район 50; г. Новочебоксарск 25; г. Чебоксары 258. #Минздрав21 #минздравчувашии #здравоохранение21 #стопкоронавирус21 #covid_19 #спасибоврачам #сидимдома
4.05.2020
www.tavanen.ru
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