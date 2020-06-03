В Чувашии за сутки подтверждено 87 новых случаев коронавируса, общее число заболевших — 3148, выздоровели 1369, скончались 14 человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 8 536 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 287 (38,5%).

Нарастающим итогом выявлено 432 277 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 972 человека.

За весь период выписано по выздоровлению 195 957 человек.

За сутки подтверждено 178 летальных случаев с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умерло 5 215 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 11,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 274,4 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 303 тыс. 641 человек.

Данные приводятся на 10.35 3 июня.

3.06.2020

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